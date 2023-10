Laboratorio di Attività Espressive, trenta anni di collaborazione tra il Servizio Salute Mentale Adulti e il Centro Pecci

In occasione dei trent'anni dall'avvio del Laboratorio di Attività Espressive, nato dalla collaborazione tra il Centro Pecci e il Servizio di Salute Mentale dell'Azienda USL Toscana Centro, domani, sabato 21 ottobre, a partire dalle ore 9.30, avrà luogo al Centro Pecci una giornata di presentazione e rilancio delle attività alla presenza dei rappresentanti istituzionali e dei partecipanti al laboratorio, che durante la mattinata parleranno dell'esperienza in tutti questi anni.

Nel pomeriggio verrà invece proposta ai presenti la sperimentazione di alcune delle pratiche utilizzate nelle attività con pubblici fragili del Centro Pecci come il laboratorio Le personalità dei materiali dedicato alla sperimentazione dei materiali e delle qualità sensoriali che questi evocano, oppure Una piccolissima rivoluzione, un workshop partecipato che nasce dalle pratiche sviluppate dall'artista Cristina Pancini durante il progetto Prato Comunità Educante per la lotta alla dispersione scolastica. Ci sarà anche l'opportunità di sperimentare un particolare tipo di danza attraverso la Dance Well, un metodo che promuove quest'arte nei musei e luoghi artistici sviluppando attività pensate per le persone con il Parkinson e chi se ne prende cura ma aperte a chiunque.

Nato nel 1993 il Laboratorio di Attività Espressive è diventato un'attività dedicata agli utenti del servizio psichiatrico, finalizzata ad allargare le possibilità di espressione e comunicazione all’esterno dei tradizionali ambiti psichiatrici, per favorire l’inclusione sociale.

Le attività sono coordinate dal Dipartimento Educazione del Centro Pecci con il Servizio Salute Mentale Adulti del Dipartimento Salute Mentale della AUSL Toscana Centro e condotte da arteterapeute in collaborazione con la cooperativa EDA Servizi.

Programma di sabato 21 ottobre 2023 9.30 | Saluti Simone Mangani, assessore alla cultura del Comune di Prato Marco Armellini, direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze AUSL - Toscana Centro Giuseppe Cardamone, responsabile UFC SMA Prato e direttore area Salute Mentale Adulti USL - Toscana Centro Stefano Collicelli Cagol, direttore del Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato Francesca Caderni, presidente Cooperativa EDA Servizi



10.00 | Presentazione e racconto dalla nascita del laboratorio

Carlo Battaglia, educatore professionale responsabile processi riabilitativi integrati 10.20 | Presentazione delle figure di coordinamento

Irene Innocente, coordinatrice Dipartimento Educazione del Centro Pecci

Sabrina Tomasella, educatrice professionale della Salute Mentale Adulti USL - Toscana Centro



11.10 | Presentazione del Laboratorio di Attività Espressive

Ambra Nardini e Claudia Masolini, arteterapeute e conduttrici del Laboratorio



11.40 - 12.40 | Parola ai partecipanti del laboratorio



12.40 | Discussione finale e conclusione della mattinata



13.00 - 14.30 | Pausa pranzo dalle 14.30 alle 16.45 | Workshop a scelta:



14.30 - 15.30 | Primo ciclo di Workshop

Workshop "Le personalità dei materiali", con Ambra Nardini e Claudia Masolini

Workshop “Una piccolissima rivoluzione”, con l'artista Cristina Pancini e Irene Innocente



15.45 - 16.45 | Secondo Ciclo di Workshop

Workshop "Le personalità dei materiali", con Ambra Nardini e Claudia Masolini

Workshop Metodo “Dance Well”, con Laura Scudella, Dance Well Teacher