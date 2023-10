Maxi furto da un milione in una ditta orafa di Arezzo: ladri sbarrano la strada con dei tronchi

Furto da un milione di euro in una ditta orafa di Arezzo. I ladri hanno sbarrato la strada per non essere raggiunti, gettando sulla carreggiata dei tronchi. Poi con un'auto hanno sfondato il cancello della ditta Multiform, entrando nel piazzale e di conseguenza dentro allo stabilimento, dove hanno aperto le casseforti asportando metallo prezioso fuggendo via. È successo intorno alle 3 di notte, in località Quarata.

Circa venti i minuti calcolati dalla banda per eludere la vigilanza e le forze dell'ordine, ostacolate inoltre dai tronchi lasciati in mezzo alla strada poi rimossi dai vigili del fuoco. La stessa tecnica è stata usata poche settimane fa in un'altra azienda orafa di Arezzo. Sono in corso le indagini, anche tramite le immagini delle telecamere presenti in zona, per rintracciare i malviventi.