Montespertoli in Rosa, weekend per Astro e per le donne

Montespertoli si tinge di rosa per la prevenzione al tumore al seno

Il Comune di Montespertoli aderisce all’Ottobre Rosa e partecipa, insieme a tutti i comuni dell’Empolese Valdelsa, con una serie di iniziative dedicate al mese della prevenzione del tumore al seno. In occasione di questo importante mese dedicato alla salute delle donne, Montespertoli organizza un weekend speciale con un ricco programma di eventi.

Il paese si tinge di rosa, il colore simbolo della lotta al tumore al seno. Sabato 28 e domenica 29 ottobre, tutti sono invitati a partecipare all'”Aperitivo Rosa”. Numerosi bar del paese parteciperanno all'iniziativa e parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione Astro che da anni promuove attività a sostegno delle donne colpite da questa malattia.

Domenica 29 ottobre si svolgerà la "Passeggiata in Rosa." Il ritrovo è fissato alle 9:30 davanti all'ex edicola in Piazza del Popolo. Il percorso attraverserà alcuni luoghi significativi del centro storico, includendo il Centro per la Cultura del Vino "I Lecci" dove verrà offerta la colazione dall'Associazione Commercianti e Artigiani di Montespertoli, la visita al Museo d'Arte Sacra e alla mostra del progetto Terre degli Uffizi (ultimo weekend per visitare la mostra) per poi rientrare in Piazza del Popolo entro l’ora del pranzo.

L'iniziativa è aperta a tutti e l'adesione è gratuita. Acquistando una maglietta rosa e/o partecipando all'aperitivo presso uno dei bar aderenti, si sosterrà l'Associazione Astro nelle sue attività di supporto alle donne affette da tumore al seno. Le magliette rosa possono essere acquistate all’ex-edicola, aperta per l’occasione.

"L’Ottobre Rosa rappresenta un’occasione importante per sensibilizzare sul tema del tumore al seno. Sappiamo che la prevenzione resta ad oggi la cura più efficace per prevenire l’insorgenza del cancro, per questo lo sforzo congiunto di promuovere tutta una serie di iniziative e momenti di condivisione affinché si possa raggiungere il maggior numero di persone. Oltre agli aperitivi rosa, quest’anno proponiamo una camminata in rosa, pensata nell’ottica di promuovere non solo il benessere fisico ma anche quello psicologico contornandosi di bellezza, natura e cultura” dichiara l’Assessore alla cultura, Alessandra De Toffoli.

Per ulteriori informazioni sull'evento e come partecipare, si prega di contattare l’Ufficio Turistico al numero 0571600255

I bar che aderiscono all’iniziativa sono: Capoluogo - I' Stravizi , Pasticceria Fiorentina , Jack's Bar , Il Fiaschetto , Bar Del Circolo Arci , Perbacco , Il Mondo Degli Gnomi , Lo Chalet , Join Us Caffe' , Bar L'orcio , Enoteca Paolini

Frazioni – Degusta Ortimino, Circolo Mcl Il Ponte Fornacette , Circolo Arci San Quirico , Circolo Arci Montagnana Val Di Pesa, Bar Il Vecchio Platano Baccaiano , La Pinetina Baccaiano , Mami Caffe' Bistrot Baccaiano , Circolo Arci Dell'anselmo Anselmo, La Botteghina Ortimino , Circolo Arci Martignana , Il Caffe' Di Alice Martignana , Bar Pizzeria Cianti Botinaccio.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa