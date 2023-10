Morte Lorenzo Brogioni, andrà in carcere il conducente della moto rubata

Andrà in carcere, una volta dimesso dall'ospedale di Careggi dove ora è ricoverato, il 24enne tunisino accusato di aver investito e ucciso Lorenzo Brogioni, 43enne a bordo di una Fiat Panda, nella notte tra il 16 e 17 ottobre in via Gioberti a Firenze. La moto, con tre persone a bordo, era condotta dal 24enne e risultava rubata. La Bmw andava contromano rispetto al senso unico di via Gioberti. Il 24enne è imputato di omicidio stradale aggravato e il gip di Firenze ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare del carcere.