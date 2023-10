Nella ex scuola di Villanuova la terza farmacia comunale: progetto al via a Empoli

Recuperare, rigenerare e ristrutturare uno spazio pubblico da tempo non più utilizzato per restituirlo alla comunità con un nuovo servizio sul territorio, in questo caso, l’amministrazione ha colto l’opportunità di aprire una terza farmacia comunale in zona Villanova, ridando vita alla vecchia scuola della frazione.

La Giunta comunale ha approvato prima il progetto redatto dall’ufficio tecnico del Comune che prevede la realizzazione della sistemazione esterna della ex scuola di Villanuova e in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo presentato dalla Società Farmacie Comunali Empoli Srl per la realizzazione di lavori di ristrutturazione interna dell'immobile che sarà sede della farmacia comunale a Villanuova.

"Si tratta di un passo in avanti concreto e significativo per la realizzazione di un progetto che si inserisce nel percorso di rigenerazione urbana che l'amministrazione comunale ha avviato e sta portando avanti su tutto il territorio - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - Aprire la terza farmacia comunale a Villanuova non soltanto ci permetterà di offrire un servizio importante nella zona, andando quindi incontro alle esigenze dei residenti, ma di fatto ci consentirà di dare nuova vita e nuove funzioni a un edificio che, un tempo, ospitava una scuola, contrastando anche il senso di abbandono e degrado che una struttura non utilizzata porta inevitabilmente con sé".

I lavori prevedono manutenzione ordinaria e straordinaria degli interni finalizzati alla realizzazione della nuova sede farmaceutica. In particolare mediante modifiche di alcune aperture interne, adeguamento degli impianti, realizzazione impianto di raffrescamento, realizzazione impianto rete dati e antintrusione, nuove pavimentazioni e nuovi infissi interni ed esterni.

I lavori stessi avverranno a totale cura della stessa Società e saranno rimborsati alla conclusione degli stessi da parte dell'Ente previa acquisizione della relativa rendicontazione.

L’intervento è finalizzato alla sistemazione del resede per la realizzazione di percorsi pedonali e spazi a parcheggio pubblico sulla parte frontale, ad uso della nuova sede Farmaceutica e alla realizzazione di un percorso separato, carrabile e pedonale di accesso alla porzione di fabbricato posteriore che rimarrà ad uso del Comune. Inoltre il progetto comprende la realizzazione di rampe con pendenza idonea per rendere il fabbricato completamente accessibile. Sarà realizzato l’impianto di illuminazione esterna del parcheggio con l’inserimento di cinque nuovi pali e relativi apparecchi e l’installazione di un sostegno per il posizionamento dell’insegna luminosa per la Farmacia. Le opere di giardinaggio saranno relative alla sistemazione delle aree antistanti la nuova farmacia, che verranno completate con la piantumazione di nuove alberature e siepi. L’importo complessivo del progetto è di 150.000 euro. È stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione degli interventi esterni con il conseguente affidamento dei lavori.

Si tratta di un nuovo investimento che andrà a potenziare quei servizi già esistenti. La terza farmacia comunale andrà ad aggiungersi alla 'Comunale 1' di via dei Cappuccini e alla 'Comunale 2' al centro commerciale Empoli*Centro in via Sanzio di cui i cittadini sono molto soddisfatti e grati per competenza e passione dei dipendenti che li accolgono.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa