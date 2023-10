Nuova piscina di Peccioli: 500 iscrizioni in meno di 10 giorni. Il 30 ottobre via alle attività

Dopo aver raccolto più di 500 iscrizioni in meno di dieci giorni, la nuova piscina coperta di Peccioli è pronta ad accogliere la sua futura utenza a partire da lunedì 30 ottobre. Giorno in cui le attività e i servizi organizzati da Uisp Comitato Territoriale Valdera prenderanno ufficialmente il via.

Il boom di iscrizioni ha spinto amministrazione comunale, Belvedere Spa e la stessa Uisp a concedere altri giorni a tutti coloro che vorranno formalizzare la loro iscrizione prima di aprire le corsie. Un periodo nel quale, direttamente alla segreteria dell’impianto o contattando direttamente la Uisp Valdera, sarà possibile indicare una delle tantissime attività o corsi proposti.

Si va dai corsi Afa (attività fisica adattata) a quelli primi passi. Non mancheranno, ovviamente, i corsi gestanti così come acquagym e hydrobike. Ci saranno corsi di nuoto per bambini (fascia d’età dai 3 ai 14 anni) così come gli adulti (dai 15 anni in poi). Previsti anche pacchetti di lezioni private e anche attività di recupero funzionale. Così come la formativa/avviamento al nuoto sincronizzato.

Corsie disponibili anche per il nuoto libero, con possibilità di abbonamenti validi per più ingressi. Agevolazioni e sconti per i cittadini residenti nel Comune.