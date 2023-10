Primo spettacolo per 'Dire, Fare, Teatrare' a Empoli

La rassegna teatrale domenicale dedicata alle famiglie e ai piccoli spettatori, “Dire, Fare, Teatrare”, promossa dal Comune di Empoli, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro, alza il sipario con lo spettacolo intitolato ‘In bocca a lupo’, una produzione Fontemaggiore, scritto e diretto da Marco Lucci con Enrico De Meo e Valentina Grigò.



Si comincia domenica 22 ottobre 2023, doppia replica alle 15.30 e alle 17.30, al Minimal Teatro di Empoli, via Paolo Veronese, 10. Costo del biglietto 4,5 euro.



È la storia del piccolo Michele che si ritrova a casa solo con il suo papà, il cacciatore… non proprio una balia delle più perfette!

“Oh caspita, il bambino si è svegliato… Hai visto che sorpresa Michele? oggi con te c’è papà!”. Il problema è che lui, il cacciatore, non sa come si tengono in braccio i bambini. Il suo mestiere è sempre stato andare nel bosco con il fucile in spalla, sin dai tempi di Cappuccetto Rosso. Forse ora è il caso di togliere gli scarponi, mettersi il grembiule e preparare il biberon.

“Un brutto scherzo… mi hanno nascosto la mamma!” pensa il piccolo Michele barricato nella culla e siccome a questo gioco non ci sta, rifiuta qualsiasi biberon e smette di mangiare.

E adesso come si fa? Il piccolo Michele con la sua culla andrà a cercare la mamma nel bosco e il cacciatore andrà alla ricerca del figlio scomparso. Una culla e un fucile persi nel bosco.



Per informazioni, acquisti e prenotazioni ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, biglietteria@giallomare.it.



GLI ALTRI SPETTACOLI - Si prosegue domenica 29 ottobre la Cooperativa teatrale Prometeo presenta La battaglia dei calzini, spettacolo di teatro danza. Domenica 5 novembre andrà in scena ‘Sgambe sghembe’ produzione della compagnia Enrico Lombardi/Quinta parete; domenica 12 novembre Matuta teatro/Opera prima teatro propone un divertentissimo spettacolo ‘Cenerentola una scarpetta per tre’; ‘Il gatto con gli stivali’ di Pupi di Stac sarà di scena domenica 19 novembre. Ultimo appuntamento della rassegna domenica 26 novembre con Biancaneve della compagnia Tieffeu.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa