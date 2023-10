Referendum Multiutility, il Comune di Empoli: "Si potrà fare solo nel 2025"

"Non si possono svolgere le elezioni comunali e un referendum nello stesso anno". Questa in soldoni la notizia che traspare dal comunicato redatto in forma giuridica dal Comune di Empoli per dire che se ci sarà, il referendum si terrà nel 2025. Con un nuovo sindaco, ma con 2 anni in più sulle spalle per la misura.

Ricordiamo che il referendum per cui sono in corso la raccolta di 3.500 firme valide disciplinerà l'abrogazione dell'atto approvato in Consiglio comunale il 18 ottobre 2022. Veniva approvata l'operazione multiutility, con tanti punti dedicati:

- Approvazione modifiche statutarie in Alia Servizi Ambientali S.p.A.

- Approvazione fusione per incorporazione di Consiag S.p.A., Acqua Toscana S.p.A. e Publiservizi S.p.A. in Alia.

- Approvazione patto parasociale tra soci pubblici. Costituzione di una holding pubblica pluripartecipata per la gestione delle partecipazioni societarie in Multiutility (“Holding Toscana”)

- Approvazione del relativo statuto

- Conferimento del ramo operativo di Alia in una società di nuova costituzione

- Aumenti di capitale riservati ad altri soggetti pubblici

- Quotazione in borsa di Multiutility.

Il punto su cui i promotori del referendum stanno premendo è la quotazione in borsa della multiutility, rigettata in seguito anche da una parte del Pd, nello specifico la dirigenza regionale del nuovo segretario Emiliano Fossi.