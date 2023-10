Trekking urbano a Vinci, lungo le campagne si arriva alla casa del Genio

Tre chilometri, un leggero tratto in salita, ma nel complesso una camminata piacevole e agevole. È il programma della 20ª edizione della Giornata nazionale del trekking urbano, che a Vinci è curata dalla Pro Loco e che si terrà domenica 29 ottobre, con il ritrovo alle 10.30 davanti all’ufficio turistico, in Via Montalbano 6.

L’adesione della pro loco vinciana arriva puntuale come ogni anno e l’offerta è allettante: un’ora di camminata attraverso la cosiddetta “Strada verde”, cioè quel sentiero che dal centro del paese leonardiano porta alla casa natale del Genio, Anchiano.

Nel percorso, vigne e oliveti, con una puntata al parco Acquaria, uno dei luoghi migliori per poter godere di una vista particolare di Vinci dall’alto, e dove alla fine della camminata poter assaggiare una selezione di vini locali.

La passeggiata è guidata da Luca Melani e Dario Spinelli, anime della Pro Loco di Vinci e conoscitori del territorio.

La partecipazione è gratuita e tutte le informazioni sono reperibili su prolocovinci.com.

La Giornata nazionale del trekking urbano è un'iniziativa del Comune di Siena, e la Pro Loco di Vinci vi aderisce dal 2016, quando allora fu coinvolta nell’ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro nato con collaborazione istituto Fermi-Da Vinci di Empoli.

A essere coinvolti in Toscana sono 24 Comuni.

Fonte: Pro Loco Vinci