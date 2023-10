Use Gross, debutta Sestri a Empoli: occhi aperti per la novità

Una novità si para sulla strada dell’Use Computer Gross. Sabato sera alle 21, sarà infatti la pallacanestro Sestri Ponente (arbitri Lonardo di Tortona e Castelli di Casale Monferrato) a sfidare i biancorossi al Pala Sammontana. Con due punti in classifica, la formazione ligure che dopo la vittoria nella C Silver ha acquisito il titolo di Rapallo, arriva per la prima volta ad Empoli dove coach Luca Valentino ed i suoi l’aspettano con la massima concentrazione.

"Ospitiamo un’altra squadra che per noi è una novità – attacca – e che nelle prime tre giornate di campionato ha dimostrato di avere una composizione di squadra ed una preparazione per poter dire la sua all'interno di questo girone. Il roster è composto da Pintus e Zini in cabina di regia, giocatori di uno contro uno ma che sanno alzare l'intensità della squadra nei momenti difficili. A loro si affiancano Lo e Cavallaro che sono ottimi tiratori dall'arco.

Per capirci basti pensare che Lo in una partita è stato capace di segnare ben sei triple. A chiudere il roster sono Daunys e Anaekwe, giocatori fisicamente importanti visto che sono entrambi sopra i 2 metri. Il primo è un lituano di grandi qualità offensive mentre il secondo un giocatore dominante fisicamente per la categoria. Il tutto senza dimenticare capitan Barnini e De Paoli che ha giocato anche in A2".

Per i biancorossi, al comando della classifica, un esame non facile dopo una settimana complicata per problemi fisici.

"Abbiamo cercato di strutturare il lavoro e la preparazione della partita al meglio – prosegue il tecnico – è stata una settimana decisamente complessa che ci ha costretto ad allenarci praticamente poco più di una volta al completo. Al di là di questo ho visto grande trasporto e motivazione nella squadra ed i ragazzi porteranno in campo le sicurezze acquisite finora cercando di superare le difficoltà avute. Da questo punto di vista, sicuramente, sarà fondamentale ancora una volta la spinta dei nostri tifosi che, anche nelle scorse due trasferte, ci sono stati vicino".

Fonte: Use Basket Empoli