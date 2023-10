Come cambia la viabilità con il nuovo ponte di Fibbiana? Incontro al teatro Aurora

Come cambia la viabilità della frazione di Fibbiana con la realizzazione del nuovo ponte? Se ne parla in un incontro che si terrà mercoledì 25 ottobre alle 21.00 presso il teatro Aurora.

La realizzazione del nuovo ponte che collegherà Fibbiana con Capraia e Limite è destinata a cambiare profondamente la conformazione della frazione e tutta la viabilità.

In particolare la realizzazione della complanare fra via del Campo e via del Piano muterà l’assetto stradale e vie secondarie diventeranno direttrici molto importanti per la frazione.

Ciò comporterà anche una ridefinizione delle funzioni delle diverse zone.

Per questa ragione l’amministrazione comunale ha deciso di incontrare, assieme ai tecnici di Anas, i residenti della frazione, al fine di illustrare al meglio tutti i cambiamenti.

L’appuntamento è per mercoledì 25 ottobre alle ore 21.00 presso il Teatro Aurora, in piazza San Rocco.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa