Finte nozze organizzate per immigrati irregolari a Pistoia, 8 condanne

Nel processo relativo alle finte nozze organizzate per immigrati irregolari a Pistoia, undici imputati sono stati giudicati. Otto di loro sono stati condannati, due sono stati rinviati a giudizio e uno è stato assolto. Le indagini, condotte dalla squadra mobile di Pistoia in coordinamento con la procura locale, hanno rivelato l'organizzazione di matrimoni falsi tra cittadini italiani e donne extracomunitarie al fine di consentire a queste ultime di ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari. La pena più pesante, di 4 anni e mezzo di reclusione, è stata inflitta a una 48enne italiana e a un altro italiano di 44 anni. Gli altri imputati hanno ricevuto condanne che vanno dai sette mesi all'anno. Nel corso delle indagini, nove degli undici imputati erano stati soggetti a misure cautelari, con alcune persone finite in carcere, mentre altre erano agli arresti domiciliari. Si sono accusati di agevolare l'ingresso di stranieri in altri paesi fornendo documenti falsi e organizzando matrimoni finti.