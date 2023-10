Forza la porta di un ristorante del centro e porta via 20 euro: rintracciato e denunciato 35enne

Un uomo di 35 anni, di nazionalità marocchina, è stato rintracciato e denunciato dalla polizia in seguito a un tentativo di furto in un ristorante nel centro storico di Firenze. L'individuo ha forzato la porta d'ingresso del ristorante alle 5 del mattino, rubando 20 euro dalla cassa. Tuttavia, è stato messo in fuga dall'allarme e dal sistema nebbiogeno di videosorveglianza installato nell'edificio.

La polizia è intervenuta sul posto e ha esaminato le registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Successivamente, sono state avviate ricerche nella zona, durante le quali gli agenti hanno fermato un uomo che somigliava notevolmente all'individuo catturato dalle telecamere. Il 35enne è stato perquisito e trovato in possesso di una tronchese, un paio di jeans con una placca antitaccheggio e un telefono che è risultato essere stato rubato da un bar in via Alamanni la notte precedente, dove anch'esso è stato forzato un ingresso con una porta a vetri. Di conseguenza, l'uomo è stato denunciato con l'accusa di furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti per il furto.