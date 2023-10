In casa ha piante di marijuana alte due metri, un arresto a Fucecchio

Aveva in casa una vera e propria coltivazione in serie di marijuana. Per questo un 35enne residente in provincia di Pisa è stato arrestato alle Cerbaie. Aveva realizzato in un appartamento a Querce (Fucecchio) una specie di centrale della droga.

I carabinieri hanno perquisito la casa e trovato cinque piante di marijuana alte circa due metri, due piante travasate, quai tre chili di marijuana essiccata, una bilancia e materiale per la coltivazione delle piante.

Al momento dell’ingresso nell’abitazione l’uomo ha spintonato i militari, cercando di fuggire, ma poi è stato bloccato e arrestato. Si trova adesso a Sollicciano.