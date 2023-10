Se ne va una colonna della cultura: è morto Sergio Staino

Se ne è andato a 83 anni Sergio Staino, vignettista e ex direttore dell'Unità. È scomparso a Firenze, era malato da tempo ed era stato ricoverato qualche giorno fa.

La cultura toscana e italiana piange una delle sue figure più note. Nato a Piancastagnaio, trasferitosi a Scandicci e poi a Firenze, Staino era uno dei fumettisti più amati. Indimenticabile il suo personaggio 'Bobo', che in Toscana era conosciutissimo.

Aveva iniziato come professore di educazione tecnica dopo la laurea in architettura. Era passato poi alle collaborazioni coi giornali e alla tv e al cinema. Numerosi i suoi lavori, amati in tutta Italia. Si era anche impegnato in politica con Sinistra e Libertà.

Fossi: "Perdo un amico sincero"

“Un forte abbraccio dal Partito Democratico alla famiglia di Sergio Staino. Perdiamo un amico, un monumento della storia della sinistra, intellettuale fine e mai banale, politico intelligente. Dal suo lavoro per L’Unità a quello per il PCI, da Bobo fino ai suoi racconti, la sfrontatezza e la sincerità lo hanno sempre contraddistinto. É stato un pungolo prezioso e costante per il nostro partito. Generoso nel prestare la sua arte alle cause in cui credeva”. Sono le parole di Emiliano Fossi, segretario del Pd toscano, nel corso dell’assemblea in corso a Prato, che ha dedicato un lungo applauso all’intellettuale e vingnettista scomparso oggi.