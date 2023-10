Problema alla coda dell'aereo, atterraggio d'emergenza a Pisa

Un volo di linea Ryanair diretto a Eindhoven ha effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Pisa a causa di un possibile problema alla coda dell'aeromobile poco dopo il decollo. Non ci sono state conseguenze per i passeggeri, e sono stati presto in grado di ripartire senza ulteriori disagi. Il personale dell'aeroporto, inclusi i vigili del fuoco, è intervenuto tempestivamente per garantire un atterraggio sicuro. Dopo le necessarie verifiche, i passeggeri sono stati fatti sbarcare in attesa di un nuovo volo che è decollato più tardi nella serata.