Ruba una cintura griffata, denunciata 23enne

Ruba una cintura griffata, ma è sorpresa dai vigilanti e finisce nei guai. Una 23enne, peruviana, è stata denunciata per furto dagli agenti delle volanti. E' accaduto ieri in una nota boutique in piazza Strozzi, nel centro di Firenze. La cintura del valore di 440 euro è stata restituita. La donna, secondo quanto emerso, si aggirava tra gli espositori in compagnia di un complice. Con un gesto fulmineo avrebbe afferrato e poi infilato la cintura in pelle in una borsa schermata, per eludere il sistema antitaccheggio. Ma quel gesto non è sfuggito agli addetti alla vigilanza che hanno bloccato la 23enne e chiamato il 112 Nue. Il complice è riuscito ad allontanarsi dallo store, facendo perdere le tracce. L'uomo, al momento, non è stato ancora identificato.