Sostegno alla proposta del PD della Toscana 'La salute prima di tutto'

Il Partito Democratico di Montopoli aderisce alla campagna “La salute prima di tutto”, promossa dal Pd della Toscana in difesa della sanità pubblica e contro i tagli decisi dal Governo. Sarà possibile sottoscrivere la proposta di rifinanziamento della sanità pubblica presso la nostra sede comunale dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 20:00, oppure ai nostri banchetti. Questa mobilitazione fa seguito alla proposta di legge inviata in Parlamento dalla Regione Toscana e Regione dalla Emilia Romagna, oltre che alla presentazione di un analogo ordine del giorno nei Consigli Comunali, per salvare la sanità pubblica universalistica. È un’iniziativa che nasce in riposta al taglio del PNRR sulla sanità territoriale e del Fondo Sanitario Nazionale deciso dal Governo, la cui prima azione compiuta una volta insediatosi, ormai un anno fa, è stata portare la spesa sanitaria nazionale dal 6,9% del Pil nel 2022 al 6,7% per il 2023 e al 6,2% per il 2024 e il 2025: questo significa che le Regioni quest'anno dovranno far fronte con risorse proprie all'aumento dei costi, visto che degli almeno 5 miliardi di euro richiesti in più, il Governo ha deciso di stanziarne solo 2. L'azione successiva del Governo è stata poi un taglio del 30% ai finanziamenti previsti dal PNRR a case e ospedali di comunità, compromettendo così la prevenzione sanitaria dei territori. Noi sappiamo bene quali ricadute hanno queste decisioni per il nostro territorio, come lo sanno tutte le cittadine ed i cittadini che fanno i conti con difficoltà ogni giorno sempre nuove. E non ci stiamo. Per questo, anche a Montopoli, è stato votato in Consiglio Comunale un ordine del giorno per chiedere che il Parlamento approvi una legge che stabilisca che le risorse da destinare al Fondo sanitario nazionale non possano mai essere inferiori al 7,5%. Per mettere in salvaguardia la sanità pubblica, che è un bene di tutti, qualunque sia la maggioranza al governo.

Andrea Marino

segretario comunale del PD di Montopoli V/A