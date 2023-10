Taglio del nastro per Terre di Pisa Food & Wine Festival nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II a Pisa: la kermesse enogastronomica dove è possibile assaporare i sapori e i profumi del territorio delle “Terre di Pisa” fino a domenica 22 ottobre.

Il Festival, organizzato dalla Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest, è un paradiso per le papille gustative, grazie agli oltre 80 produttori presenti dai quali è possibile degustare ed acquistare le prelibatezze della Toscana autentica. Tra gli stand mille sapori e profumi si mescolano: l’aroma irresistibile del tartufo bianco si intreccia con l’invitante richiamo della pasta appena confezionata, il cioccolato artigianale, con la sua fragranza avvolgente, sfida la volontà di chiunque si avvicini, mentre i salumi e i formaggi stagionati emanano un profumo robusto che crea un'atmosfera densa di tentazioni. Il miele, i dolci, il vino e la birra trovano il loro spazio accanto agli oli extravergini d'oliva freschi di frangitura.

Terre di Pisa Food & Wine Festival offre un ricco calendario di appuntamenti per tutto il fine settimana: degustazioni guidate e masterclass sulla prestigiosa DOC Terre di Pisa, accompagnate da esperti sommelier dell'AIS e della Fisar, tour di degustazione guidati alla scoperta dei salumi, dei formaggi e dell'olio a cura di Onas, Onaf e Ascoe, laboratori creativi per i più piccoli, e molto altro ancora. Oggi (ndr 21 ottobre) da non perdere l’appuntamento con gli show cooking dello Chef Max Mariola dove i prodotti del territorio saranno i veri protagonisti (evento su prenotazione).

Apertura stand a ingresso libero in Piazza Vittorio Emanuele II: venerdì 20 ottobre dalle 17 alle 21 - sabato 21 ottobre dalle 11 alle 23 e domenica 22 ottobre dalle 11 alle 20 - Vendita e degustazione di tipicità locali e delizie a “Km zero”. Prenotazione laboratori, masterclass, show cooking e tour guidati direttamente sul sito www.pisafoodwinefestival.it.

La manifestazione è patrocinata da Regione Toscana, Comune di Pisa, Università di Pisa, Ais Toscana – Pisa, Fisar Pisa, e organizzata in collaborazione con Confcommercio Pisa, Confesercenti, CNA Pisa, Confagricoltura Pisa, Coldiretti Pisa, CIA - Confederazione Italiana Agricoltori - Pisa, Vetrina Toscana, Slow Food Pisa e Monte pisano, Strada del Vino Colline Pisane, OnaS - Organizzazione Naz.le Assaggiatori Salumi, OnaF - Organizzazione Naz.le Assaggiatori Formaggi, Istituto Alberghiero IPSAR Matteotti Pisa, ASCOE Associazione Assaggiatori e Cultori Olio Extra Vergine d’Oliva, L’ortoFruttifero - San Giuliano Terme, La Bottega del Parco - Pisa, Ars Cafè - Pisa, Bar La Borsa - Pisa, San Domenico Italian Bistrot - Pisa, OpenPi - City Business Lounge - Pisa, Ristorante La Buca di San Ranieri - Pisa, Ristorante Poldino - San Rossore - Pisa, Anita Osteria - Pisa, Ristorante La Pergoletta – Pisa. Sponsor tecnici della manifestazione: Acqua Uliveto, Naturanda di Bartoli spa

Fonte: Ufficio Stampa