Battuta di caccia finita in tragedia: muore nei boschi tra Volterra e Gambassi Terme

Una battuta di caccia al cinghiale finita in tragedia a cavallo tra la provincia fiorentina e quella pisana, nei boschi che abbracciano il comune di Volterra e quello di Gambassi Terme.

In una zona boschiva, in località Cozzano, un uomo sarebbe rimasto vittima di un incidente di caccia. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri l'uomo sarebbe stato raggiunto da un colpo, sparato da un compagno della squadra di caccia, che è rimbalzato su una pietra ferendo poi mortalmente il 65enne. La stessa dinamica che oggi, nell'aretino, ha coinvolto un 64enne finito in codice giallo all'ospedale di Firenze.

I primi a soccorrere l'uomo sono stati gli altri cacciatori, poi l'arrivo dei sanitari.

Intervenuto sul posto un Pegaso da Pistoia e un'auto medica da Volterra data la prossimità geografica. Giunti i sanitari dell'elisoccorso, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, 65enna residente in zona.

Sono tutt'ora in corso gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.