Doppio intervento per furto nel centro storico di Pisa

Doppio intervento da parte della polizia di Pisa nel capoluogo: denunciato un giovane per furti in un negozio e un altro per furto di motociclo.

È stato trovato in possesso di capi di abbigliamento e di una borsa per un totale di 260 euro il 28 tunisino che ieri attorno alle 13:10 è stato sorpreso dalla polizia in un negozio di corso Italia a Pisa.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, aveva insospettito i dipendenti del negozio OVS che subito avevano dato l’allarme.

Una volta rilevata la refurtiva, il ragazzo è stato portato in questura e successivamente denunciato per furto aggravato in esercizio commerciale.

Sempre attorno alle 13:00 di ieri, la polizia è stata chiamata anche in lungarno Gambacorti a seguito di un incidente stradale da parte di un motociclo su cui viaggiavano due persone dovuto alla pioggia e all’eccessiva velocità .

Sul posto le forze dell’ordine hanno trovato un solo passeggero, mentre l’altro in base alle testimonianze, si era frettolosamente allontanato dal luogo dell’incidente nonostante le ferite riportate dall’amico rimasto a terra.

I poliziotti, una volta contattato il 118 per prestare cure al ferito, un 30enne di Cascina già noto e con precedenti, hanno deciso di andare più a fondo nella faccenda insospettiti dalla fuga dell’altro passeggero.

Dai controlli è infatti emerso che il motoveicolo era stato rubato il giorno prima sempre a Pisa.

Il 30enne, trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Cisanello, è stato denunciato per ricettazione, mentre il motoveicolo è stato restituito al proprietario. Sono tutt’ora in corso altri accertamenti per appurare l’identità dell’altro passeggero.