Emma Villas Siena non ce la fa contro la Tinet Prata di Pordenone

I friulani si impongono al PalaParenti dopo due ore e 24 minuti di partita

È stata una “battaglia sportiva” quella andata in scena al PalaParenti, con qualità e intensità sul taraflex. Siena rimonta due volte ma poi cede al tiebreak sotto i colpi di un Lucconi autore di 30 punti. La Emma Villas esce a testa alta da questa sfida e si prende un punto per la propria classifica.

Primo set Siena in campo con Nevot-Krauchuk, Milan-Pierotti, Copelli-Trillini, Bonami. Prata di Pordenone risponde con Alberini-Lucconi, Terpin-Petras, Katalan-Scopelliti, De Angelis.

Prata di Pordenone inizia forte: 3-6 di parziale in proprio favore. Lucconi e Petras subito a segno. Lucconi a segno, servizio vincente di Petras (5-8). Anche Scopelliti a segno, sul 6-11 coach Graziosi chiama time out. I friulani tengono un’alta intensità di gioco e sbagliano poco in questo frangente di partita. Siena risponde con un break firmato da Matheus Krauchuk: due ace dell’opposto brasiliano e un altro punto break senese che arriva con un errore in attacco di Prata di Pordenone. Il punteggio è sul 12-14. Lucconi colpisce ancora, bel tocco anche del palleggiatore del team friulano Alberini che vale il 16-21. Ancora bene Siena al servizio: ace di Copelli per il 18-23. Il primo set si chiude sul 19-25: Lucconi ha già messo a segno 7 punti, con il 60% in attacco. Per Siena Riccardo Copelli è stato autore di 5 punti. Prata ha chiuso il primo set con il 56% in attacco.

Secondo set Equilibrio nel secondo parziale fino all’8-8. Sugli scudi in questo momento del match i centrali senesi Stefano Trillini e Riccardo Copelli. Muro di Katalan su Milan: 11-12. Sotto di tre punti Siena piazza un break di 3-0 e pareggia: punto di Krauchuk e due punti di fila di Marco Pierotti: 16-16. Lucconi trova l’angolo e va a segno, Tinet ancora avanti. I friulani toccano quota 20 (19-20) con una pregevole giocata sul muro senese da parte di Terpin. Servizio vincente di Dario Iannaccone (19-21). Krauchuk incrocia bene, Prata di Pordenone però sfrutta un’occasione e trovata una murata con Katalan (20-22). Ma Siena reagisce, si arriva al 23-23 con Terpin che trova una bella schiacciata sulla parallela. Terpin sbaglia il servizio (24-23). Lucconi è molto bravo a incrociare e ad annullare il set point (24-24). Si va ai vantaggi, Siena passa con Tallone e con Nevot: 26-24.

Terzo set Friulani avanti 4-8, Lucconi e Petras colpiscono dai nove metri e anche Alberini va a segno sfruttando una situazione battagliata sul taraflex. Copelli tocca con delicatezza il punto del -5: 8-13. È ancora Lucconi a mettere giù due palloni pesanti per la squadra ospite: 8-16. Katalan prolunga il break ospite con una murata: 8-17. Lucconi superstar: tanta qualità da parte sua, Prata di Pordenone avanti 9-20. Doppio cambio per Siena: coach Graziosi mette dentro Gonzi e Picuno al posto di Nevot e Krauchuk. Il terzo set è dominato dalla Tinet Prata di Pordenone: 14-25 il risultato, con i friulani che beneficiano di un Lucconi autore di altri 7 punti (con il 62% in attacco). La Tinet è ora avanti due set a uno.

Quarto set Siena avanti 9-8 anche se i giocatori della Emma Villas non stanno trovando continuità al servizio. Milan a segno per il 10-9. C’è qualche errore in attacco da parte di Siena, ma sbaglia anche Prata di Pordenone: 13-13. Il muro di Krauchuk dà il vantaggio ai toscani: 14-13. Lucconi pareggia: 14-14.

Punto break per Siena: in battuta Pierotti mette in difficoltà la ricezione dei friulani, Milan chiude il punto. Muro di Scopelliti e Tinet avanti: 16-17. Pareggio di Milan, che poco dopo è autore del servizio vincente che vale il 20-19. Il muro di Pierotti dà il +2 a Siena: 21-19. Di Marco Pierotti il ventiduesimo punto dei senesi (22-20). Ace di Terpin: 22-22.

Krauchuk non fallisce l’occasione, Siena di nuovo avanti: 23-22. Gli risponde subito Lucconi: 23-23. Muro punto per la Tinet: 23-24, che ha ora il match point. I friulani sbagliano però la battuta: 24-24. Milan a segno: 25-24. Ancora Milan chiude il punto e il set: 26-24.

Quinto set Qualche errore in attacco per Siena in avvio di tiebreak, i friulani si portano prima sul 3-7 e poi al cambio campo sul 4-8. Lucconi si fa valere e si fa sentire anche a muro. Siena però risponde prima con un ace di Copelli e poi con una murata di Stefano Trillini. Lucconi mette giù un pallone pesantissimo: 7-11. Con Terpin i friulani fanno un altro passettino verso la vittoria: 9-13. Muro di Katalan, poi Lucconi chiude il tiebreak sull’11-15 e il match.

Emma Villas Siena – Tinet Prata di Pordenone 2-3 (19-25, 26-24, 14-25, 26-24, 11-15)

EMMA VILLAS SIENA: Copelli 13, Trillini 14, Nevot 1, Bonami (L), Tallone 3, Coser (L), Krauchuk 15, Milan 9, Gonzi, Acuti, Pierotti 10, Pellegrini, Ivanov, Picuno. Coach: Graziosi. Assistenti: Monaci, Passaponti.

TINET PRATA DI PORDENONE: Baldazzi, Katalan 14, Alberini 2, Lucconi 30, Scopelliti 9, De Angelis (L), Pegoraro, Bellanova, Terpin 12, Petras 11, Iannaccone 1, Ranieri Truocchio. Coach: Boninfante. Assistente: Papi.

Arbitri: Beatrice Cruccolini, Andrea Clemente.

Video Check: nel primo set richiesto da Siena sul 13-18 e sul 16-21; richiesto nel secondo set da Prata di Pordenone sull’1-2 (decisione cambiata); richiesto nel terzo set da Prata di Pordenone sul 6-9, sul 7-10 (decisione cambiata) e sull’11-20 e da Siena sul 6-11: nel quinto set richiesto da Siena sul 3-7.

NOTE. Percentuale in attacco: Siena 35%, Prata di Pordenone 45%. Muri punto: Siena 10, Prata di Pordenone 17. Positività in ricezione: Siena 60% (28% perfette), Prata di Pordenone 45% (21% perfette). Ace: Siena 5, Prata di Pordenone 7. Errori in battuta: Siena 19, Prata di Pordenone 23.

Durata del match: 2 ore e 24 minuti (27’, 36’, 29’, 32’, 20’).

Spettatori: 200.

Fonte: Resp. Comunicazione e Uff Stampa Emma Villas Volley Siena