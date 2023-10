L'Amen BC Servizi Arezzo batte 70-63 la Stosa Siena

Fantastica affermazione dell'Amen BC Servizi Arezzo che al Palasport Estra riesce a superare la Stosa Siena arrivata ad Arezzo con i favori del pronostico ma costretta ad arrendersi alla squadra di coach Evangelisti. Fin dalle prime battute di gioco la SBA ha dato la propria impronta alla gara cercando di limitare quanto più possibile la fisicità di Diminic ed i tiratori avversari, un'ottima difesa lancia gli amaranto nel primo quarto che si chiude 15-8 in favore degli aretini.

La Virtus prova a reagire alzando il ritmo della gara e coinvolgendo assiduamente il proprio centro nel gioco, l'Amen BC Servizi però è molto determinata riuscendo a gestire il tentativo di rimonta ospite (35-29 all'intervallo). Al rientro in campo dagli spogliatoi la Stosa parte decisa ma Arezzo rimane concentrata e ribalta immediatamente l'inerzia positiva degli avversari, anzi con il passare dei minuti sono proprio gli amaranto giocando un basket di squadra in attacco e non arretrando in difesa ad allungare oltre la doppia cifra di vantaggio.

Dopo il 55-43 della terza sirena il momento positivo dell'Amen BC Servizi prosegue, i ragazzi di coach Evangelisti allungano fino al massimo vantaggio di 65-48 sfruttando una fase difensiva che costringe a tanti errori gli avversari. Negli ultimi minuti la SBA accusa un po' di stanchezza, Siena prova a scardinare la difesa avversaria prima con Bartoletti poi con Dal Maso che firmano un parziale tremendo di 15-0 che mette paura al pubblico del Palasport Estra (65-63 con 44 secondi da giocare).

A questo punto una tripla di Rossi fa esultare il pubblico di fede amaranto, la successiva difesa aretina costringe all'errore Siena con Semprini che recupera una palla d'oro e poi segna il canestro del definitivo 70-63 nella successiva azione d'attacco amaranto. Una vittoria di grande cuore e carattere per la squadra di coach Evangelisti che batte una delle squadre più attrezzate del girone portandosi a 4 punti in classifica in vista della trasferta a La Spezia di domenica prossima, una prestazione positiva da sfruttare per provare a crescere ancora.

Amen BC Servizi SBA Arezzo-Stosa Virtus Siena 70-63

Parziali: 15-8; 35-29; 55-43

Amen BC Servizi: Pelucchini 8, Zocca 12, Toia 11, Nica ne, Iannicelli 7, Rossi 11, Jankovic 3, Semprini Cesari 8, Calzini ne, Giommetti 5, Terrosi 5, Provenzal ne. All. Evangelisti Ass.Liberto

Stosa: Berardi, Bolis, Bartoletti 11, Dal Maso 13, Bruttini ne, Aminti ne, Laffitte 6, Olleia 7, Costantini, Calvellini 6, Diminic 14, Lombardo 6. All. Lasi Ass. Braccagni e Ceccarelli

Fonte: Ufficio Stampa Amen BC Servizi Scuola Basket Arezzo