Lo scrittore Lorenzo Franchini presenta il libro 'Le infinite strade della Vespa' a Pontedera e Pisa

Lorenzo Franchini, scrittore e vespista appassionato, è appena tornato in libreria pronto a celebrare la sua passione per l’iconico mezzo firmato Piaggio.

La nuova opera “Le infinite strade della Vespa” sarà presentato venerdì 27 ottobre a Pontedera per il festival 'Vespa chi legge', all'Auditorium del Museo Piaggio e sabato 28 sarà invece a Pisa per 'Book [in] Town', rassegna curata da Orsa Minore Libri & Mappe, storica libreria di via Mercanti.

L’opera del varesino Franchini fa parte di una collana, la “Piccola Filosofia di Viaggio” di Ediciclo Editore. Queste sue nuove pagine vanno a esplorare la malia della Vespa per capire come e perché è diventata un veicolo tanto speciale quanto iconico.

L'analisi inizia dalla singolare genesi velata di leggenda del popolare scooter, per poi andare a ripercorre la strada di quanti, in sella a una Vespa, sono andati alla scoperta dei paesi del mondo. Un lavoro di ricerca che lo ha portato a curiosare nelle pagine dei tanti scrittori che hanno fatto di una Vespa un personaggio dei loro romanzi e nella vita degli artisti che ne sono stati ispirati.

La narrazione è avvincente in quanto si intreccia ai suoi ricordi personali.

«Ho cominciato a girare in Vespa da ragazzo, ormai più di quarant'anni fa, una vita praticamente, senza sapere che prima di me e ben prima della mia c'era già stata un'altra Vespa nella mia famiglia. L'ho scoperto quasi per caso quando mio padre purtroppo non c'era più – ha spiegato l’autore - nel libro definisco una bella favola quella legata alla storia di mio padre e della sua Vespa, un pezzetto di storia della mia famiglia che una volta conosciuto ha dato un senso compiuto alle migliaia di chilometri di strada che ho percorso in tutti questi anni.»

Franchini nella vita è un grafico decoratore pubblicitario. Vive e lavora in un piccolo paese alle porte della Valceresio. La sua esperienza in Vespa più importante è stata la traversata dell’Argentina lungo la Pampa e la Patagonia fino alla Terra del Fuoco, viaggio da cui è nato il libro 'Dove il mondo finisce' (Alpine Studio, 2019), premio speciale della critica al concorso letterario Storie in Viaggio.