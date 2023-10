Nuova vittoria per l'Abc che in casa vince contro Basket Impruneta

Buona anche la seconda per il Gialloblu Castelfiorentino che al debutto casalingo batte 59-46 il Basket Impruneta.

Dopo il successo esterno all’esordio sul parquet di Grosseto, arriva il secondo squillo stagionale per il Gialloblu Castelfiorentino, che accoglie il pubblico del PalaBetti portando a casa il primo acuto casalingo della sua avventura nel campionato di Divisione Regionale 2. A cadere è il Basket Impruneta: 59-46 il finale di una gara sempre saldamente in controllo.

Nel match che vede il debutto dei giovani classe 2006 Enrico Edelu Damiani e Pietro Bartolini, i ragazzi di Dario Chiarugi approcciano con grande intensità, soprattutto in fase difensiva, allungando già al 10′ quando il tabellone segna 18-9. Un vantaggio che i gialloblu amministrano nella seconda frazione, andando al riposo lungo sul 28-21. Ed è al rientro dagli spogliatoi che la truppa castellana decide di indirizzare definitivamente la sfida: un nuovo parziale nel terzo quarto, infatti, vale il +12 alla terza sirena (46-34), preludio ad una quarta frazione in cui i gialloblu restano in controllo fino al quarantesimo.

Sabato prossimo 28 ottobre secondo impegno casalingo consecutivo: alle 21 arriva il Basket La Crocetta.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – BASKET IMPRUNETA 59-46

Tabellino: Bartolini 2, Fabrizzi 2, Cetti, Flotta 12, Buti 8, Damiani 1, Zampacavallo 10, Dragoni 2, Cavini 3, Turini 14, Talluri T. 2, Iserani 3. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 18-9, 28-21 (10-12), 46-34 (18-13), 59-46 (13-12)

Arbitri: Galiberti di Firenze, Cammilli di Empoli.

Fonte: Ufficio Stampa Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino