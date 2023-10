Pielle Livorno arriva la quarta vittoria. Sconfitta Golfo Piombino

La Caffè Toscano Pielle Livorno sprinta nel quarto periodo e firma la quarta vittoria consecutiva (in altrettante uscite, Serie B femminile): tra le fauci delle ragazze di coach Luca Castiglione stavolta è finito il Basket Golfo Piombino, avversario tostissimo, in partita per oltre 30 minuti, ma letteralmente inghiottito dalla Pielle in apertura di quarto periodo break 25-11).

A far la differenza, nonostante la pesante assenza in casa piellina del pivot titolare Serena Conti, la sfida al rimbalzo stravinta da Collodi e compagne e che, di fatto, ha permesso di giocare una valanga di secondi possessi.

Tra le grandi protagoniste di serata spicca senza dubbio Lisa Cecconi, 22 punti e un impatto devastante sulla partita; al suo fianco la freddezza nel finale di Elisa Maffei e i 23 rimbalzi della coppia Collodi-Cecchi.

Una gran bella Pielle, che prosegue il suo percorso in testa alla classifica - assieme al Jolly - con entusiasmo e voglia di crescere ulteriormente. Caffè Toscano Pielle Livorno-Golfo Piombino: 69-55

CAFFÈ TOSCANO: Maffei 13, Caverni 2, Nottolini 2, Zorzi 8, Cecchi 6, Castiglione V. 12,

Castiglione M., Collodi 4, Cecconi 22, Conti ne. All. Castiglione L.

Arbitri: Cima e Maffei

Parziali: 21-19, 34-29, 44-40, 69-55

Fonte: Ufficio Stampa