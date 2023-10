Ristori: al fianco dei lavoratori scende in campo Sinistra Italiana

Gli avvenimenti di cui veniamo a conoscenza attraverso la stampa sono molto preoccupanti tanto più che sono anche stati confermati dall’esecutore.

Il capo reparto della ditta Ristori di Santa Maria a Monte ha avuto l’ardire di sostenere la sua appartenenza al fascismo arrivando, pare, ad indossare anche un maglietta che ne indicava l’appartenenza, per intimidire il rappresentante sindacale della fabbrica.

Al di là dell’aver indossato una maglietta dai simboli nostalgici, già deplorevole in condizioni normali, il fatto grave è che sia avvenuto all’interno di un luogo di lavoro e che ci si fregi dell’appartenenza a un’ideologia, dichiarata fuori legge nello stato italiano e che quell’essere “fascista” venga ribadito come punto di forza per far valere le proprie ragioni.

Ci attendiamo dalla proprietà una presa di distanza da questi atteggiamenti che non possono trovare cittadinanza nel mondo del lavoro.

Il sindacalismo italiano è costellato da azioni di repressione verbale e fisica da parte fascista e il mondo imprenditoriale ne ha, nei periodi più bui del paese, sostenuto l’azione, Bruno Buozzi, Alvaro Fantozzi sono nomi che ci ricordano quanto sia pericoloso sottovalutare certi atteggiamenti.

Siamo certi che nessuno vorrà prendere alla leggera l’accaduto e che vengano prese le distanze da questi modi violenti di intendere le relazioni dentro la fabbrica. Le parole e gli atti fascisti vanno stigmatizzati senza remore e reticenze.

Fonte: Circolo Sinistra Italiana Valdera Valdicecina