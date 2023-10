Spruzza spray urticante al cinema, in sala 200 persone: panico e fuga collettiva

Un giovane ha provocato panico al Cineplex di Pontedera spruzzando spray urticante in sala mentre circa 200 persone erano presenti. La reazione degli spettatori, spaventati di un attentato, ha causato una fuga collettiva, ma le autorità hanno presto capito che non c'era un vero pericolo. Fortunatamente, non ci sono stati feriti nell'incidente. Dopo alcuni momenti di paura, la situazione è tornata alla normalità e la programmazione cinematografica è proseguita come previsto.