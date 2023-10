Tre veicoli incendianti nella notte a Cecina: si segue la pista dolosa

Vari veicoli incendiati nella notte di ieri a Cecina. Le cause portano verso la direzione del dolo.

Più incendi di veicoli si sono verificati ieri sera a Cecina impegnando i vigili del fuoco dalle 21:30.

I roghi, si spiega, sono stati estinti rapidamente. Riguardo alle cause sono in corso accertamenti ma appare probabile la natura dolosa delle fiamme.

Il primo intervento dei vigili è stato in via Giambattista Vico, per 2 vetture in sosta interessate da un incendio. A seguire mentre la squadra stava raggiungendo via Fratelli Rosselli per il rogo di un furgone per assistenza meccanica, si è imbattuta in un terzo mezzo in fiamme in via Volta.