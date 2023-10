Use Computer Gross: con la quarta vittoria vola in solitaria in vetta alla classifica

Quant’è che l’Use Computer Gross non era prima da sola? Nessuno, al palazzetto, riesce a rispondere alla piacevolissima domanda che molti si fanno dopo la quarta vittoria consecutiva ed il primato solitario.

Anche perché, più che guardare al passato, c’è da godersi il presente ed un 85-64 rifilato ad una pallacanestro Sestri a cui non fanno difetto né la fisicità, né i tiratori. Ma i biancorossi sono bravi a limitare questo e quello ed a costruire sulla solidità difensiva una vittoria meritata, ottenuta senza un uomo importante come Cerchiaro che costringe Luca Valentino ad inventarsi rotazioni nuove ed a chiedere aiuto ai suoi giovani, nella fattispecie un Regini che risponde presente.

E poi c’è lui, Luca Giannone che viaggia ad oltre 25 punti di media e che a Sestri ne rifila 33 con tre, devastanti triple, nel parziale finale.

Rosselli allunga subito sul 6-2 e, dopo che Quartuccio stoppa Anaewke, coach Guida capisce che forse è il caso di parlarci su e farsi sentire dai suoi. Il timeout consente ai liguri di entrare in partita (10-7 con Cavallaro) ma ecco che Quartuccio spara due triple consecutive per il più 9: 18-9. Da tre è in serata anche capitan Sesoldi che firma il 21-12 prima ed il 25-18 che, al 10’, diventa 27-18: non male.

Quartuccio e Giannone ripartono a manetta (parziale di 6-0 e 33-18) ma Baccetti commette il terzo fallo e deve sedersi. Sestri si riavvicina fino al 40-32 e nel finale, dopo la solita bomba di Giannone, Regini è bravo a difendere sull’azione finale impedendo a Sestri di segnare: 43-32. Lo aggiusta la mira e Cavallaro firma il 43-36 trovando, però, la pronta risposta di Sesoldi e Rosselli: 47-36. E’ un momento buono per i biancorossi che, con Sesoldi, toccano il 55-38 in una fase nella quale Zini viene espulso per doppio tecnico. L’azione finale è da manuale con la palla che gira e finisce nelle mani di Rosselli: triplona, tripudio e 61-47. La frazione finale è un diluvio di bombe. Tre consecutive le spara Giannone e due Sesoldi, con quella del 78-59 che, di fatto, è la sentenza. Alla sirena il tabellone dice 85-64.

Quant’è che l’Use non era prima da sola?

85-64

USE COMPUTER GROSS

Giannone 33, Sesoldi 17, De Leone 6, Baccetti 2, Rosselli 9, Mazzoni 7, Cerchiaro ne, Fogli, Quartuccio 9, Ramazzotti, Tosti, Regini 2. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

PALLACANESTRO SESTRI

Lo 8, Pasqualetto 2, Pittaluga 8, Cavallaro 7, Daunys 5, Costa 4, De Paoli 7, Anaewke 11, Pintus ne, Zini 6, Barnini 2, Cartasegna 3. A.. Guida (ass. Ambrosini/Calvia)

Arbitri: Chiarugi di Pontedera e Forte di Siena

Parziali: 27-18, 43-32 (16-14), 61-47 (18-15), 85-64 (24-17)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa