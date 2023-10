A Vinci letture 'paurose' in biblioteca per festeggiare Halloween

Streghe e fantasmi, dolcetti e scherzetti tra le pagine dei libri. Come ogni anno le biblioteche del Comune di Vinci promuovono un programma di attività dedicato ai bambini per la festività di Halloween.



Sabato 28 ottobre alla Biblioteca civica a Vinci dalle 10.30 alle 12 andrà in scena “Benvenuti in Via della Paura...”: misteriosi libri che faranno entrare i baby lettori in case poco rassicuranti. Chi saranno gli inquilini? Fantasmi, mostri o streghe? Al termine delle letture i bambini costruiranno una lanterna paurosa con rametti e fantasia. Lettura e attività adatta a bambini dai 4 agli 8 anni.

In occasione di questa attività la Biblioteca sarà aperta straordinariamente con tutti i servizi dalle 9 alle 13.



Lunedì 30 ottobre alla Biblioteca dei Ragazzi a Sovigliana dalle 17 alle 18.30 ci sarà “Un pomeriggio da brivido!” in compagnia di tante storie spettrali per avvicinarsi ad Halloween con la giusta dose di paura e di divertimento! Al termine delle letture i partecipanti potranno costruire un simpatico scheletro da appendere in casa. Lettura e attività adatta a bambini dai 4 agli 8 anni.

"Anche eventi come questi - dice Sara Iallorenzi, vicesindaca e assessora alla Cultura di Vinci - permettono di avvicinare i bambini alla lettura in maniera divertente facendo loro scoprire il piacere di immergersi in avventure fantastiche, semplicemente sfogliando un libro. Teniamo molto alla promozione dell'ascolto e della lettura fin dalla più tenera età, perché chi ama leggere da piccolo leggerà anche da adulto".

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa