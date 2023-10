Accese 25 nuove telecamere di ultimissima generazione

Sono state installate nei giorni scorsi e accese questa mattina 25 nuove telecamere di ultimissima generazione dislocate nelle zone più sensibili della città individuate con le forze dell’ordine e la prefettura, sentite le richieste dei cittadini. Le telecamere di videosorveglianza sono state accese in alcune strade della città fra cui alcune nella zona di via Locchi e di via Alderotti fino ad arrivare all’area di Peretola e a quella intorno al ponte dello Statuto, oltre alla zona della fermata Fallaci della tramvia in zona Piazza Strozzi.

“Un impegno per la sicurezza che stiamo portando avanti e che vedrà a breve altre importanti installazioni” ha detto l’assessora alla sicurezza Benedetta Albanese che ha effettuato alcuni sopralluoghi nel Quartiere 5 con il presidente Cristiano Balli. “Installazioni molto importanti decise anche con i Quartieri sia per la prevenzione e che per la repressione dei reati. Con queste ultime accensioni si superano le 1600 telecamere accese in tutti gli angoli della città ma continuiamo a installarne altre” ha concluso Albanese.

Queste telecamere sono di ultimissima generazione. Il sistema di videosorveglianza di Firenze è costituito da telecamere collegate con una rete in fibra ottica a un sistema centrale di supervisione, gestione ed archiviazione. Le immagini sono rinviate dal sistema in tempo reale alle sale operative di Polizia municipale, Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza oltre che alle sale gestione semaforiche della Direzione Mobilità e di Firenze Smart e alle sale operative del 118, della Protezione civile e dei Vigili del fuoco.