Accompagna la mamma per il permesso di soggiorno ma è ricercato da 3 anni: arrestato a Pontedera

Venerdì scorso gli agenti del commissariato di Pontedera hanno arrestato un 49enne marocchino con precedenti, residente in città e con regolare permesso di soggiorno. Sull'uomo pendeva un'ordinanza di carcerazione di 2 anni e 9 mesi per maltrattamenti in famiglia, violazione degli obblighi di assistenza familiare e lesioni. L'uomo è stato trovato all'ufficio distaccato del commissariato in piazza del Mercato: stava accompagnando l'anziana madre per rinnovarle il permesso di soggiorno. Per la donna è andato tutto bene, ma dal controllo dell'accompagnatore è stato scoperto che l'uomo da quasi tre anni era irreperibile. Dopo le formalità di rito, gli agenti lo hanno arrestato e trasferito nel carcere di Pisa.