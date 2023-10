Aggressione al liceo Michelangiolo, chiuse le indagini per tre minori. Coinvolti anche tre maggiorenni

Le indagini condotte dalla procura per i minori in merito all'aggressione che ha avuto luogo il 18 febbraio scorso presso il liceo Michelangiolo, durante la quale due studenti appartenenti al collettivo di sinistra Sum sono stati attaccati, sono state ufficialmente concluse. Tre giovani di età compresa tra i 16 e i 17 anni, affiliati al movimento di destra noto come Azione Studentesca, sono stati accusati di aver commesso lesioni aggravate per motivi banali, agendo in gruppo.

Nel corso delle indagini svolte dalla Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (Digos), è emerso il coinvolgimento di altri tre individui maggiorenni, ai quali la procura di Firenze sta ancora contestando gli stessi reati. Durante l'aggressione, è stato documentato un video in cui uno dei minori coinvolto colpisce uno dei ragazzi con dei pugni, per poi prendersi di mira un secondo studente, sferrandogli calci alla testa.