AP Pallavolo Certaldo, 3 a 0 contro la G.S. Pallavolo di Borgo San Lorenzo

La terza giornata di campionato per la Serie D Femminile dell’AP Pallavolo Certaldo si conclude con un secco 3:0 contro la G.S. Pallavolo di Borgo San Lorenzo, con parziali di 25/21 – 25/10 – 25/18.

Il primo allenatore Stefano Sassi così commenta il risultato: “Buona partita per lunghissimi tratti: abbiamo tenuto bene il campo. Lode all’avversario che comunque è riuscito a stare in partita anche quando dopo il secondo set l’abbiamo messo parecchio sotto. È stata una bella prova di squadra, ottima anche la prova di chi è stata chiamata dalla panchina e ha dato continuità e qualità al gioco. Iniziano a vedersi i primi buoni frutti ora che stiamo smaltendo un po’ i carichi dei pesi di lavoro. Bene così e andiamo avanti!”

Continuano allenamenti e preparazione atletica per la Serie D Maschile che dovrà aspettare il 4 novembre per la prima giornata del proprio campionato. Nel frattempo, coach Bocini mette alla prova i suoi ragazzi con importanti test match: di qualche giorno fa è l’allenamento di ritorno con il Colle Volley, squadra di Serie C, che se ha messo in difficoltà i certaldini nel test d’andata (gara persa per 3:1), ha avuto più difficoltà nel match di ritorno (terminato con un pareggio, con l’AP Pallavolo Certaldo vincitrice del primo e del terzo set). Il primo allenatore così commenta la doppia prestazione: “Nella prima gara con Colle Volley non siamo stati molto prestanti; abbiamo sofferto molto il gioco al centro degli avversari e non siamo stati molto reattivi, soprattutto in ricezione e difesa. In quell'occasione ho visto i ragazzi fisicamente un po' in difficoltà e quindi insieme al preparatore atletico Lorenzo Cencetti abbiamo deciso di fare un po’ di lavoro di scarico in attesa dell'inizio di campionato. I risultati sono stati visibili nel test match di ritorno dove i ragazzi sono stati molto più brillanti e reattivi; a tratti abbiamo espresso un gioco molto fluido e produttivo: segnale che abbiamo delle potenzialità e che dobbiamo sfruttarle al meglio nel corso delle gare prima e del campionato poi.”