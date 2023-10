Campionato italiano di pesca a feeder delle Polizie Locali, Firenze si conferma campione

Ancora sul gradino più alto del podio. Dopo il successo del 2022, anche quest’anno gli agenti della Polizia Municipale hanno bissato il titolo di campione italiano a squadra e come comando che si è svolto a Corbara lo scorso 5 ottobre. I protagonisti fiorentini oltre al capitano Francesco Cipolli sono Giancarlo Ricci, Claudio Terrasanta, Moreno Bosco, Simone Calissi e Franco Frosini.

Successo ieri anche per il Gruppo Sportivo della Polizia Municipale che ha partecipato ai campionati italiani delle Polizie Municipali a Gaglianico (Biella) iscrivendo 5 atleti alle gare di corsa da 10 km per gli uomini e 5 km per le donne. Tra le donne Gessica Nieri è arrivata quinta assoluta e seconda di categoria, Beatrice Bandini decisa assoluta e quarta di categoria. Tra gli uomini Alessio Ranfagni 3 assoluto e campione italiano di categoria, Francesco Bacciottini (un collega di Borgo San Lorenzo affiliato a Firenze) è arrivato quinto assoluto e terzo di categoria, Filippo Ferri quarantacinquesimo assoluto e terzo di categoria.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa