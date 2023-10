Case popolari, nuovo bando con graduatoria per l'Empolese Valdelsa

Da lunedì 23 ottobre e fino al 22 dicembre 2023 sarà in pubblicazione il bando pubblico di concorso per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa. Trattandosi di un bando generale, la graduatoria precedente viene azzerata. Pertanto per coloro che facevano parte della graduatoria ERP precedente deve ripresentare nuovamente la domanda che potrà essere presentata nel proprio Comune di residenza o nel Comune in cui viene svolta la propria attività d lavorativa.

Gli interessati possono scaricare il bando di concorso con tutti i moduli necessari per la presentazione della domanda dalla home page del sito web dell'Unione dei Comuni - https://www.empolese-valdelsa.it - o ritirarli allo sportello in cui viene presentata la domanda previo appuntamento da prenotare al numero telefonico: 0571 1738157.

Le domande, debitamente compilate, devono pervenire entro il 22 dicembre 2023, e possono essere presentate tramite una delle seguenti modalità: direttamente all’ufficio protocollo del Comune in cui viene presentata la domanda (Comune di residenza o dove viene svolta l'attività lavorativa), o all’ufficio protocollo dell’Unione dei Comuni in (piazza della Vittoria 54, a Empoli, nei giorni e negli orari di apertura; spedite a mezzo raccomandata postale A.R. riportante nome, cognome e indirizzo del mittente (in tal caso è necessario allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità); non farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante; tramite posta certificata PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Unione dei Comuni: circondario.empolese@postacert.toscana.it.

Con riferimento a tale sistema di trasmissione, si precisa che la richiesta verrà accettata soltanto in caso di identificazione e corrispondenza dell'autore della richiesta con il soggetto identificato con le credenziali PEC, ovvero in caso di sottoscrizione della richiesta mediante la firma digitale.

Per informazioni sulla compilazione della domanda o nel caso si desideri prenotare un appuntamento con lo Sportello Sociale di riferimento, è necessario contattare il numero telefonico 0571 1738157 nei seguenti orari: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 9 alle 13, martedì - giovedì dalle 14.30 alle 18.30.

Fonte: Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa