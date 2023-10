Il Comune vende Panda e Porter all'asta, come partecipare

Scade alle ore 13 di venerdì 27 ottobre il termine per presentare un’offerta per l’acquisto di un autocarro con cassone ribaltabile e di una autovettura di proprietà del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Nel dettaglio, l’autocarro è un Porter Piaggio immatricolato nel 2005 e con una percorrenza di 112.690 chilometri. La base d’asta è di 2.500 euro. L’autovettura è una Fiat Panda, immatricolata nel 2000 e con una percorrenza di 123.648 chilometri. La base d’asta è di 500 euro.

Il metodo per la presentazione delle proposte di acquisto è l’offerta segreta e l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più alto rispetto al prezzo posto a base di gara per ogni singolo lotto.

L’offerta degli interessati dovrà pervenire, utilizzando l’apposita modulistica, entro le ore 13 di venerdì 27 ottobre presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Figline e Incisa Valdarno (piazza del Municipio n. 5, 50063 Figline e Incisa Valdarno), in busta chiusa e sigillata, a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito autorizzata. È facoltà del concorrente la consegna a mano del plico presso l'Ufficio Protocollo in una delle due sedi comunali (Figline o Incisa).

I soggetti interessati potranno visionare il mezzo al cantiere comunale di via Norcenni, in località Stecco, concordando un appuntamento con Andrea Piovi (contattabile al numero 334 6566004, dal lunedì al venerdì in orario 8-13).

Si precisa che il mezzo viene messo in vendita allo stato attuale: sono, quindi, a carico dell’aggiudicatario eventuali costi per il ritiro e per il trasporto del mezzo, per il passaggio di proprietà e per la cancellazione di tutti i loghi, scritte e segni di riconoscimento del Comune presenti sulla carrozzeria (che sono obbligatoriamente da eliminare).

Le buste verranno aperte lunedì 30 ottobre alle ore 12 presso il Servizio Opere Pubbliche del municipio di Incisa e, una volta comunicata l’assegnazione all’avente diritto, il passaggio di proprietà e il ritiro del mezzo dovranno avvenire entro 30 giorni.

Per maggiori informazioni sulla procedura è possibile contattare gli uffici comunali al numero 055.9125218 oppure scrivere a r.calussi@comunefiv.it.

Il bando integrale (insieme alla modulistica da compilare, ai dettagli dei requisiti per effettuare richiesta e alle foto dell’auto) è consultabile sul sito internet del Comune www.comunefiv.it nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” e sull’Albo pretorio online.