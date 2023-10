"Contadini, fiascaie, guardie e sacerdoti", a Cerreto il libro di Stefano Romagnoli

Ripreso con la presentazione di un libro di Luca Nardini, il ciclo "Incontri intorno ai libri. Appuntamento con gli scrittori", prosegue con un intenso programma nei locali della Biblioteca comunale "Emma Perodi" di Cerreto Guidi. Venerdì 27 ottobre alle ore 21,15, si terrà la presentazione del libro di Stefano Romagnoli intitolato "Contadini, fiascaie, guardie e sacerdoti", vita e società nella Toscana centrale fra Ottocento e Novecento (Casa Editrice goWare). Si tratta di una ricerca molto approfondita per ricostruire la vita dei ceti popolari nell’area empolese e nel medio Valdarno a cavallo fra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX.

Lo studio ha quindi degli interessanti riferimenti anche al territorio di Cerreto Guidi.

Il libro è il frutto di una ricerca "che ricostruisce le condizioni di vita e i rapporti sociali in una piccola comunità in cui i ceti dominanti cercano di far convivere i cambiamenti introdotti dall'industrializzazione con l'armonia sociale del sistema mezzadrile. In realtà siamo di fronte a una società dove l'apparente tranquillità esteriore dei rapporti sociali nasconde tensioni e violenze. Dettaglio dopo dettaglio, basandosi su un'ampia e approfondita ricerca di archivio e documentale, si ricostruiscono le condizioni materiali di vita e il quadro dei rapporti economici e sociali e ci si sofferma sulle tensioni che attraversano la vita quotidiana delle persone".

Stefano Romagnoli si laurea in Storia Moderna a Firenze nel 1984 con una tesi sui ceti popolari nell’Empolese alla fine dell’Ottocento. Dopo alcune ricerche sull’industria conciaria nel periodo fascista, la vita lo porta ad occuparsi per oltre 10 anni di sviluppo economico presso un consorzio di aziende della moda, poi per i successivi venti anni, presso la Regione Toscana, di promozione economica e di turismo con incarichi dirigenziali. Nel 2001 pubblica un piccolo saggio sulle origini del movimento operaio per il centenario della Camera del Lavoro di Empoli. La passione per la ricerca storica non lo ha mai abbandonato e questa ricerca ne è la dimostrazione.

L’incontro con Stefano Romagnoli, alla presenza del sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti, è aperto a tutti.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa