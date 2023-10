Corso per soccorritori, lezioni in partenza alla Misericordia di San Casciano

In partenza alla Misericordia di San Casciano in Val di Pesa il corso per soccorritori livello base. L'inizio delle lezioni sarà martedì 7 novembre alle ore 21, nei locali della sede operativa in piazzetta Simone Martini. Il corso è gratuito e rivolto a tutti coloro che sono interessati a partire dal 16 anno di età. La data di scadenza per le iscrizioni al corso è fissata per giovedì 2 novembre prossimo.

In particolare per i ragazzi che hanno compiuto 16 anni di età sarà possibile seguire questo corso dove si apprendono le tecniche di primo soccorso grazie al quale potranno fare, se vorranno, qualche ora di volontariato in Misericordia, e fare richiesta dei crediti formativi per la scuola superiore.

Per iscrizioni e per ulteriori informazioni è possibile contattare: Jacopo Molinaroli, Federico Musciotto, Responsabili Operativi della Misericordia San Casciano, Tel 055820023 - e-mail: sede@misericordiasancasciano.it

Fonte: Ufficio stampa