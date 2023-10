Costruzioni abusive in area vincolata, due denunce e 3mila euro di multa

I carabinieri forestali di Ceppeto hanno scoperto abusi edilizi realizzati nel comune di Campi Bisenzio. I militari hanno riscontrato la realizzazione ex novo di cinque manufatti in un lotto di terreno rurale che rientra nella Zona Speciale di Conservazione e nella Zona di Protezione Speciale, aree in cui sono applicate le misure di conservazione per il mantenimento o ripristino degli habitat naturali. In particolare si tratta di manufatti di rilevanza edilizia, muniti anche di impianto elettrico, realizzati in contrasto alle prescrizioni dello strumento urbanistico e senza le dovute autorizzazioni.

Dagli accertamenti documentali agli atti dell'ufficio tecnico del comune di Campi Bisenzio non sono risultate richieste o comunicazioni per i manufatti realizzati, né screening di Valutazione di Incidenza, necessari per l'area inserita nelle zone sopra indicate. Per questo due persone sono state segnalate all'autorità giudiziaria per aver realizzato manufatti abusivi, in violazione del Testo Unico dell'Edilizia e in applicazione della legge Regionale Toscana n. 30/2015, per la mancanza di Valutazione di incidenza è stata elevata una sanzione amministrativa di 3mila euro.