Diventare tutore volontario di minori stranieri non accompagnati: al via corso di formazione

Come sostenere e accompagnare i bambini e gli adolescenti che raggiungono il nostro Paese senza i genitori, spesso dopo viaggi durissimi e fuggendo da guerre e povertà? Il modo più diretto consiste nel diventare tutore volontario.

Una possibilità concreta e immediata, visto che dal 13 al 17 novembre è in programma una nuova edizione del "Corso di formazione per aspiranti Tutori Volontari di Minori Stranieri Non Accompagnati", che la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Camilla Bianchi ha indetto insieme all'apposita procedura di selezione.

Quattro giorni di incontri pomeridiani, in presenza, nella sede del Consiglio regionale della Toscana, Via Cavour 4, a Firenze, o anche online, necessari per conoscere al meglio i compiti di questa figura e per poter essere iscritti allo specifico elenco dei tutori volontari a disposizione del Tribunale per i minorenni.

In Toscana sono presenti circa 1.000 minori stranieri arrivati senza figure di riferimento nel mondo adulto (22.500 complessivamente in Italia). La maggior parte sono maschi di età compresa fra i 16 e i 17 anni, provenienti principalmente da Ucraina, Albania, dai Paesi del Nordafrica, ma anche da Pakistan, Gambia, Guinea, Costa d’Avorio e altre nazioni.

Per ciascuno di loro la legge (la "legge Zampa") prevede che sia individuato un tutore volontario, che assume il compito di rappresentare giuridicamente il minore e di farsi interprete dei suoi bisogni e necessità, vigilando sul suo benessere e sul rispetto dei suoi diritti. Attualmente in Toscana sono circa 250 le persone che svolgono questo ruolo, fondamentale per tanti aspetti della vita quotidiana che riguardano la salute, lo studio, il lavoro, i rapporti con il Tribunale dei minorenni e le altre istituzioni.

“Quella della Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza – sottolinea il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – è un’iniziativa preziosa, in un momento in cui il problema della tutela dei minori non accompagnati, sono i numeri a dirlo, si è fatto particolarmente urgente. E soprattutto è pienamente in linea con l’idea che da sempre guida l’azione della Toscana di fronte ad una questione come l’immigrazione: accogliere, integrare e, soprattutto nel caso dei minori proteggere e seguire nel processo di educazione e tutele psico-fisica”.

“Diventare tutore volontario significa decidere di dedicare parte del proprio tempo ad affiancare uno o più minori soli, contribuendo in modo concreto e decisivo al loro percorso di crescita, di educazione, di inclusione e quindi alla costruzione del loro futuro" - evidenzia l’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli - Un ruolo prezioso per ragazzi e ragazze che arrivano in cerca di una vita migliore, con alle spalle storie di sofferenza, che hanno il diritto di essere protetti e accompagnati da una figura adulta di riferimento. Bene quindi che la Garante regionale abbia aperto una nuova procedura di selezione, perché c'è bisogno di tutori volontari in Toscana e auspico che in tanti e tante sentano le motivazioni per intraprendere questa esperienza, inviando la richiesta e partecipando al corso di formazione".

Chi è il tutore volontario :

il tutore volontario è la persona che, a titolo gratuito e volontario, assume il compito di rappresentare giuridicamente il minore straniero non accompagnato e di farsi interprete dei suoi bisogni e delle sue necessità.

In particolare il tutore:

- svolge il compito di rappresentanza legale assegnato agli esercenti la responsabilità genitoriale;

- persegue il riconoscimento dei diritti della persona di minore età senza alcuna discriminazione;

- vigila sui percorsi di educazione e integrazione della persona di minore età, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;

- vigila sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione della persona di minore età;

- ne promuove il benessere psicofisico;

- ne amministra l’eventuale patrimonio della persona di minore età.

Per tutte le informazioni di dettaglio:

https://www.consiglio.regione.toscana.it/garanteinfanzia/default.aspx?idc=69&nome=tutori

Fonte: Regione Toscana