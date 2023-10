Ecosistema Urbano, premiate 11 città in Italia: c'è Livorno

Il Comune di Livorno tra le 11 città premiate nell'ambito di Ecosistema Urbano. La nostra città ha ricevuto un premio per l'uso consapevole dei materiali da costruzione riciclati ed ecosostenibili per infrastrutture stradali e ciclabili.

A ritirare il premio a Roma l'assessora all’Ambiente Giovanna Cepparello. “Siamo molto soddisfatti per il premio – dichiara l’assessora - questo per noi è un punto fondamentale che ci sta a cuore. L’Ufficio Ambiente ha organizzato nei mesi scorsi un corso proprio sulla scelta sostenibile dei materiali da costruzione, FUTURE FOR THE CITIES.

Siamo molto soddisfatti per il premio ricevuto, e anche per i progressi fatti in alcuni campi”, sottolinea l’assessora Cepparello.

“Livorno – evidenzia Giovanna Cepparello - è infatti cresciuta sul numero di alberi pro capite, passando dal 59esimo posto al 53esimo. Miglioriamo sull'uso efficiente del suolo (dal 41 al 29), Per la rete del trasporto pubblico locale andiamo dal 56 al 41, per il numero di utenti del trasporto pubblico locale dal 61 al 44. Livorno è inoltre tra le 18 città che hanno ricevuto il bonus energia per la campagna realizzata sulle comunità energetiche.

Cala anche la produzione di rifiuti pro capite

Dobbiamo lavorare sulle cose sulle quali non siamo cresciuti. Ci impegneremo nei prossimi giorni ad analizzare il risultato per capire come monitorare alcuni indicatori che invece non sono mogliorati.

I dati sono sempre un elemento importante per capire e migliorare.'

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa