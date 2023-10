Entra in alcuni garage e ruba integratori medici e una bicicletta city-bike: denunciato 42enne

I carabinieri di Livorno hanno deferito alla locale A.G. un uomo di 42 anni, con precedenti penali per reati specifici. L'uomo è gravemente indiziato di aver commesso un furto in abitazione e danneggiamento. Secondo l'indagine condotta dai militari, l'uomo avrebbe compiuto due intrusioni in garage situati in un quartiere centrale di Livorno, forzando il cancello d'ingresso e rubando integratori medici e una bicicletta city-bike in due diverse occasioni. Le indagini dei Carabinieri, supportate da fotografie scattate da alcuni residenti che lo ritraevano mentre si allontanava dalla scena del crimine, hanno portato all'identificazione e al deferimento del presunto autore del furto.