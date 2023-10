Una graphic novel per la staffetta partigiana Liliana Benvenuti, partecipa anche un empolese

Si intitola "Un fiore rosso per la libertà", il graphic novel che narra la vita e le eroiche imprese di una delle donne che contribuirono alla liberazione del nostro paese.

Si chiamava Liliana Benvenuti, nome di battaglia "Angela", era fiorentina. Aveva circa vent'anni quando si unì alla Divisione "Arno" e cominciò, in sella a una bicicletta, la sua attività di staffetta partigiana, rischiando la vita ogni giorno per trasportare armi e messaggi ai propri compagni in clandestinità. Pochi mesi fa si è celebrato nel capoluogo toscano il centenario della sua nascita (nel 2011 il Comune di Firenze le aveva conferito "Il Fiorino d'Oro").

Il volume, è stato scritto dall'empolese Thomas Pistoia - autore che ha abituato da tempo il pubblico a tematiche importanti, tanto da inserirle anche in storie di personaggi seriali come Nathan Never e Diabolik - ed è stato disegnato da Emilio Guazzone, fumettista e vignettista fiorentino già noto per la sua trasposizione in graphic poem, per lo stesso editore, dell'Inferno di Dante.

"Un fiore rosso per la libertà" costituisce il primo volume di una collana che Edizioni Voilier dedicherà alle più famose eroine della Resistenza Italiana.

Gli autori stanno per intraprendere un ciclo di presentazioni dell'opera che interesserà scuole, librerie, biblioteche, associazioni culturali di tutto il paese. Ad ogni presentazione saranno invitate, di volta in volta, le Anpi di zona.