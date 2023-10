Guida senza cintura e oltre il limite, finisce contro un lampione: multato conducente a Pisa

Finito con la sua auto contro un palo dell'illuminazione pubblica, stava guidando senza cinture di sicurezza e oltre il limite. È successo questa notte, intorno alle 1.40 a Pisa in via Gentile Fabriano dove si era da poco verificato l'incidente con soli danni a cose. I rilievi della pattuglia della questura hanno evidenziato che il conducente, un 30enne originario dell'Est Europa e residente a Pisa, aveva percorso a velocità non adeguata la strada perdendo il controllo dell'auto e finendo contro il lampione, danneggiandolo.

L'uomo è stato sanzionato con 3 verbali per il mancato uso delle cinture, la mancata esibizione del certificato assicurativo e in più l'usura degli pneumatici. Le generalità del 30enne sono state comunicate al comune, per la quantificazione del danno al palo della pubblica illuminazione.