Imprenditoria femminile, la Camera di Commercio premia una realtà Castellana

La Camera di Commercio di Firenze premia un’azienda di Castelfiorentino, conferendo al tempo stesso un importante riconoscimento all’imprenditoria femminile, che proprio in quest’area vanta una tradizione pluridecennale. Nell’ambito di "Firenze e il lavoro", la Camera di Commercio fiorentina ha infatti assegnato una settimana fa un premio a Daniela Maltinti, titolare de "La Coccinella Creative", Agenzia la cui mission principale è quella di promuovere il brand della propria clientela (aziende, ecc..) offrendo al committente l’opportunità di selezionare il materiale pubblicitario (gadget, abbigliamento, ecc..) in occasione di festività, fiere, eventi significativi. Punti di forza dell’azienda, che ha sede in via Niccoli, la valorizzazione delle idee, la qualità e la personalizzazione del prodotto.

Il premio a Daniela Maltinti è stato assegnato insieme ad altre sedici aziende per la categoria "imprese femminili", mentre nell’ambito della categoria imprese "storiche" sono state premiate 30 attività. Per la categoria "imprese giovanili" sono state premiate 9 attività, mentre per la categoria "startup" 4 attività.

"È per me una grandissima soddisfazione – osserva Daniela Maltinti - aver ricevuto questo premio per la categoria dell'imprenditoria femminile, a dimostrazione dell’impegno, della tenacia e dell’innovazione e soprattutto della resilienza nel fare impresa in questo momento storico così complicato, in cui nulla è scontato a partire dal fatto stesso di esserci. Sono partita nel 2006 – precisa Daniela – quando ancora mancava un servizio di supporto aziendale di questo tipo, poiché i canali di fornitura erano molto settoriali. Il tempo mi ha dato ragione e mi ha permesso di conservare questo valore aggiunto, apprezzato dalle aziende che ti considerano un punto di riferimento importante per le loro decisioni".

Presente alla cerimonia di consegna del premio l’Assessore al Commercio, Simone Bruchi. "Una bella storia quella di Daniela Maltinti – ha osservato Simone Bruchi – che attesta ancora una volta il valore dell’imprenditoria femminile a Castelfiorentino, che ha saputo rinnovarsi, cogliendo al volo le nuove esigenze del mercato che meglio si confacevano alle proprie capacità e attitudini. Anche in questo caso, come è avvenuto in passato, è stata premiata la creatività e l’impegno di una donna, che con il suo coraggio e la sua determinazione rappresenta sicuramente motivo di orgoglio per tutta la comunità di Castelfiorentino".

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa