"Medicina in scena", a Careggi la storia del medico salvatore delle madri

Fu un medico ungherese a intuire già a metà del XIX secolo la modalità di trasmissione della febbre puerperale, patologia che imperversò nelle cliniche ostetriche della Vienna della metà Ottocento, causando la morte di centinaia di giovani madri. La drammatica storia di Ignác Semmelweis - a cui i contemporanei non vollero dare ascolto, in quanto metteva in crisi la classe medica del tempo - è al centro del nuovo appuntamento della rassegna teatrale "Su il sipario! La medicina in scena!", iniziativa promossa dall’Università di Firenze per mettere a tema in una forma inconsueta le Medical Humanities e valorizzare la componente umana e umanistica della professione medica e sanitaria.

Lo spettacolo "Conversazione (in)credibile con Ignác Fülöp Semmelweis, colui che ha insegnato a tutti l’importanza di lavarsi le mani" andrà in scena mercoledì 25 ottobre (ore 18.30 – Aula Magna - Nuovo Ingresso Careggi, Padiglione 3, Largo Brambilla 3) a cura de La Compagnia delle Seggiole.

L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica dell’Ateneo insieme a Fondazione Careggi, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze, Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Firenze e Associazione Amici dell’Istituto Francese di Firenze.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, su prenotazione, chiamando il 348-7915728 (attivo tutti i giorni dalle 14 alle 19) o scrivendo alla mail medicinainscena@gmail.com

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa