Palestina, Paolo Bruscino ospite di Empoli per la Pace

Il comitato ‘Empoli per la pace’ torna ad affrontare la difficile situazione del popolo palestinese. Sabato 28 ottobre alle 18, presso la Casa della Memoria di via Livornese, è in programma un’iniziativa che ha come obiettivo anche quello di ricordare il dottor Paolo Bruscino che, alla causa del popolo palestinese, ha dedicato tanta parte della sua vita.

A coordinare saranno Giorgio Gallo dell’università della pace di Pisa e rete Radiè Resch e la dottoressa Samuela Marconcini che inquadrerà storicamente la questione israelo-palestinese per lasciare poi la parola al professor Mazin Qumsiyeh. Non potendo essere fisicamente a Empoli perché bloccato in Palestina, il docente dell’Università di Betlemme darà la sua testimonianza in collegamento video. Sara Mugnai, attivista rientrata da pochi giorni dalla Palestina farà la sua testimonianza su quanto ha vissuto personalmente, mentre Barbara Gagliardi porterà i saluti dell’associazione di amicizia italo-palestinese.

Fonte: Empoli per la pace