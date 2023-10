Parcheggi Fucecchio, Cordone (Lega): "Rivedere il progetto della sosta a pagamento"

Sulla cosiddetta "Rivoluzione della sosta" a Fucecchio, interviene il consigliere comunale di Fucecchio Marco Cordone, candidato a sindaco alle elezioni amministrative del 2024 della Lega Salvini Premier, con la seguente dichiarazione: "Nei prossimi giorni a Fucecchio, dovrebbe partire la cosiddetta 'Rivoluzione' della sosta che prevede l'installazione di parcometri con conseguenti parcheggi a pagamento in una parte di piazza XX Settembre, in via Roma, via Battisti, Landini Marchiani, viale Buozzi, via Nazario Sauro, via Trieste e via Trento". La gestione dei parcometri, continua la nota di Cordone, è affidata ad una società esterna che utilizzerà ausiliari del traffico. "Partendo da questi presupposti ci sono tanti cittadini che stanno protestando, ritenendo, soprattutto in momenti come questi, di forte stretta economica, in cui si fa fatica ad arrivare alla fine del mese, se veramente sia il caso di far pagare il parcheggio in tante strade di Fucecchio. Tutta la questione è un problema economico e pensiamo che a Fucecchio non si avverta l'esigenza di organizzare la sosta con un numero così considerevole di parcheggi a pagamento. Pertanto, percorrendo come sempre facciamo, la strada di un'apposizione forte ma costruttiva, invitiamo il Sindaco Alessio Spinelli e la sua Giunta a bloccare tutto e a rivedere il progetto. Noi siamo per le regole ed il loro rispetto ma se la Giunta Spinelli non rivedrà qualcosa in positivo per i cittadini, lo rivedremo noi se vinceremo le prossime elezioni".

E continua Marco Cordone: "A Fucecchio, è innegabile negarlo, c'è un certo mal contento per quanto riguarda la ZTL, le telecamere sanzionatorie ai semafori, in punti dove non sono mai accaduti gravi incidenti e se nel 2024 amministreremo Fucecchio, tutta questa materia, per quanto riguarda le competenze Comunali, sarà oggetto di revisione. Sarà bene ricordare che i commercianti del centro, rispetto alla grande distribuzione, sono fortemente penalizzati dato che la sosta di moto e di autoveicoli per chi acquista nella grande distribuzione è gratuita. Con il vicesegretario Comunale del Carroccio Stefano Cartocci e gli altri membri della segreteria, stiamo monitorando la situazione, ed il Sindaco Spinelli con la sua giunta devono capire le nostre ragioni".

Fonte: Lega - Sezione di Fucecchio